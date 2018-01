Saldırının tanıkları belgeselde

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) iş birliğinde, geçen yıl adliyenin C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı ve bu saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığını anlatan "C Kapısı" adlı belgesel, ilk kez bugünkü anma törenlerinde gösterildi.

Olaya yakından tanık olan adliye personelinin ve bölgede görevli polislerin hatıralarının yer aldığı 22 dakikalık belgeselde, kahramanlığı ile büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'e ayrı bir parantez açılıyor. Sekin'i yakından tanıyan adliye personelinin kahraman polis ile ilgili anılarının yer aldığı bölümde zaman zaman duygulu anlar yaşanıyor.

Hayat kurtaran kitap belgeselde

Olay günü patlamaya yakından tanık olan bir avukatın saldırı anında yaşadıkları da belgeselde yer alıyor.

Adliye C Kapısı'na yöneldiği sırada patlama yaşanan ve araçtan kopup etrafa saçılan parçalar yanına düşen avukat, yanındaki çantayı başına siper edip teröristlerin silahından çıkan merminin "Tasarrufun İptali Davaları" adlı kitabını nasıl parçaladığını ve bu kitabın hayatını nasıl kurtardığını belgeselde anlatıyor.

"Bir çaya bir Gakkoş türküsü"

Sekin'in 9 yıllık arkadaşı ve hemşehrisi bir mübaşir de Fethi Sekin'in kendisinden bir bardak çay karşılığında "Gakkoş türküsü" söylemesini rica ettiğini, kendisinin de türkü okuduğunu anlatıyor.

Bir başka mübaşir de Sekin ile 10 yıldır dost olduklarını, olayın acısını hala duyduğunu, Sekin'in telefon numarasını rehberinden silemediğini, üzerinden bir sene geçmesine rağmen patlamanın olduğu kulübenin yanından geçemediği aktarıyor.

"Son öğle yemeğimizi paylaştık"

Mesai arkadaşı polis memuru da olay günü öğle yemeğini Sekin ile beraber yediklerine işaret ederek anılarını şöyle anlatıyor:

"Fethi abi bir tabildotta yemeği getirdi. Yemeğin ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorum. Kıymalı patates, pirinç pilavı ve cacık vardı. İki kaşık getirmişti. Beraber aynı tabildottan yemek yedik. Hatta bana 'Benim şeker hastalığım var, pirinci sen ye, patatesi de ben yiyeyim.' dedi. Yemekle ilgili biraz şakalaştık. Çok farklı anlardı. Çok iyi bir insandı."

Çok ilginç hikayeler var"

Belgeselin yönetmenlerinden Müjde Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları 22 dakikalık belgeselde, tanıkların olay günü yaşananları anlatmalarının ve şehit Sekin ile ilgili ilginç hikayelerin yer aldığını söyledi.

Kaynar, belgeselin daha sonra uzun versiyonunu da hazırlayacaklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Çok ilginç hikayeler var. Hazırladığımız 22 dakikalık belgeselde bir kısmını özellikle kullanmadık. Çünkü çekimleri yaparken gördük ki adliye çalışanlarının acısı halen taze. Bu yüzden olayın birinci yılında törende izlenecek belgeselde insanlara bu acıları tekrar yaşatmak istemedik. Bu yüzden bunları uzun versiyonda kullanmak istedik. İzmir Adliyesine yeni tayin olan bir çalışanın, Sekin'in telefonu üzerine aracına ceza yazılacak endişesi ile geldiğinde onu bir bardak çayla karşılaması ve nereye aracını park etmesi gerektiğini anlattığı bölüm var. Fethi Sekin'in son gününe dair hatıraları var. İzleyenlerin mutlaka beğeneceğini, herkesin biraz yüreğine dokunacağını düşünüyoruz. "

Belgeselin diğer yönetmeni Nedim Argan da aynı zamanda bir adliye çalışanı olarak olay günü işinin başında olduğunu ve Fethi Sekin sayesinde büyük bir faciadan kurtulduklarını, o akşam eşine ve çocuklarına kavuştuklarını aktardı.

Argan, "Fethi Sekin, son yıllarda görülmüş en büyük kahramanlardan birisiydi. Bunu gelecek nesillere aktarmak ve bir belge olarak kalıcı hale getirmek istedim. Belgesel projesi böyle ortaya çıktı." dedi.

ASİTEM Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya ise geçen yıl 5 Ocak'ta meydana gelen terör saldırısında Fethi Sekin'in adının kahramanlığıyla Türkiye'nin hafızasına kazındığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"5 Ocak'ta büyük bir kahramanlık öyküsü ortaya çıktı. Biz de bu öyküyü anlamlı bir belgeselle desteklemek istedik. Nisan ayının başından bu yana ASİTEM olarak İzmir Adliyesi ile süreci başlattık. 7-8 ay boyunca İzmir Adliyesinde bu olayı yaşayanlarla adım adım bir araya geldik, röportajlar yaptık. 20 kişilik bir ekiple bu belgeseli ortaya koyduk. Sonuçta ortaya çok güzel bir belgesel çıktı. Bizler bu kahramanlık öyküsünü ortaya koyan insanlara bunu vefa borcu olarak gördük."

