Saldırıda hayatını kaybetti organlarıyla 3 hastaya umut oldu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gök'ün organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müslüm Gök'ün karaciğer ve böbrekleri, ailesi tarafından bağışlandı.

Gök'ten alınan böbreklerden biri Konya'da 8 yıldır nakil bekleyen Kezban Ulusoy'a (37) bağışlanırken, karaciğer ve diğer böbrek de Antalya'ya gönderildi.

Ulusoy, geçirdiği operasyonun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, naklin gerçekleştiğine inanamadığını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ulusoy, "Ben 8 yıldır bu anı bekliyordum. Şu anda şoktayım. Rabbim bize de güldü. Allah herkesin yüzünü güldürsün." dedi.

Hastanın ablası Elmas Boynueğri de (41) Ulusoy'un 8 yıldır diyalize girdiğini aktardı.

Kardeşinin bir böbreğinin doğuştan olmadığını belirten Boynueğri, "Buraya geleli 6 ay oldu. Şu an çok mutluyuz. Böbreğini bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz. Biz sevindik onlar üzüldü. Allah onlara da sabır versin." şeklinde konuştu.

- "Diğer böbrek ile karaciğer Antalya'ya gönderildi"



Operasyonun gerçekleştirildiği Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Türk ise organları bağışlanan Gök'ün yakınlarına başsağlığı diledi.

Ailenin erdemli bir davranış gösterdiğini vurgulayan Türk, şunları kaydetti:

"Organların bağışlanacağı haberini alınca gece yarısından sonra çalışmalarımızı yaptık. Böbreklerden birini burada 8 yıldır nakil bekleyen bayan hastamıza naklettik. Diğer böbrek ve karaciğer de Antalya'ya gönderildi, orada organ bekleyen hastalara nakledilecek. Ayrıca bu nakil, hastanemizde 2018 yılının ilk nakli oldu."

Türk, bir vatandaşın hayatını kaybettiğini fakat, bağışlanan organlar sayesinde 3 kişinin hastalıklarından kurtulacağını belirtti.

- Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde 6 Ocak'ta, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal olay yerinde, ağır yaralanan Müslüm Gök, tedavi gördüğü hastanede olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nin, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti.

Zanlı Cem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.