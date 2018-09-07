Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 7 September 2018
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.