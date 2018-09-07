Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 07 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.

— TSK (@TSKGnkur) 7 September 2018

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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