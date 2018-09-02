NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi.

29 Ağustos'ta "Bisikletli köy buluşmaları" etkinliği ile başlayan, çeşitli etap yarışlarıyla devam eden organizasyonun son gününde 107 kilometrelik uzun, 41 kilometrelik kısa parkurlu "gran fondo" yarışları düzenlendi.

Sabah saatlerinde Uçhisar beldesinde başlayan yarışta, sporcular Ortahisar beldesi, Ürgüp ilçesi, Mustafapaşa, Ayvalı ve Güneyce köyleri ile Kavak beldesinden geçerek yeniden Uçhisar'daki bitiş noktasına ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya, İngiltere, İran, Azerbaycan, Fransa, Macaristan, Kazakistan, Romanya, Slovakya ve Pakistan'dan katılımların olduğu festivalde, uzun parkurda 3'ü kadın 106 sporcu, kısa parkurda ise 11'i kadın 151 sporcu mücadele etti.

Yarışmaların sonucunda Salcano gran fondo Kapadokya uzun parkur kadın genel klasmanında birinciliği Ayşegül Gökalp, ikinciliği Nevşin Mengü aldı. Uzun parkur erkek genel klasmanında ise Mutlu Erçevik birinci, İsmail Demir ikinci, Murat Kuntay Açan üçüncü oldu.

Salcano gran fondo Kapadokya kısa parkur kadın genel klasmanında Kübra Bektaş birinciliği, Özge Seçkin ikinciliği, Özlem Sakarya Can üçüncülüğü kazanırken, erkek genel klasmanında birinciliği Melih Özler, ikinciliği Ozan Özlem ve üçüncülüğü Ahmet Abdülhakim Karagöbek aldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreni, sabah saatlerine meydana gelen ve bir sporcunun yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle iptal edildi.

41 kilometrelik parkurdaki yarışa, master erkeklerde ferdi olarak katılan ve yarışın 11'nci kilometresinde virajı alamayarak ağaca ve tabelalara çarpan sporcu Mustafa Karslıoğlu, yaşamını yitirmişti.

