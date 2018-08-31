NEVŞEHİR (AA) - Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında Nevşehir'in Uçhisar beldesinde dağ bisikleti zamana karşı etap yarışları yapıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya, İngiltere, İran, Azerbaycan, Fransa, Macaristan, Kazakistan, Romanya, Slovakya ve Pakistan'dan yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, zamana karşı yarışta Türkiye, Kazakistan, Almanya, Slovakya, İran, Romanya, Fransa ve Macaristan’dan 9'u kadın 61 sporcu mücadele etti.

Belde meydanındaki start platformundan, bireysel olarak yarışa başlayan sporcular, 4,5 kilometrelik inişli çıkışlı parkuru en kısa sürede tamamlamak için pedal çevirdi.

Güvercinlik Vadisi'ni geçerek, peribacalarıyla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, beldedeki tarihi evlerin dar sokakları arasındaki parkurdan ilerledi. Sporcular merdiven ve çeşitli engellerin bulunduğu güzergahı geçerek bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışmanın birinci etabında ilk üçe giren sporcular şunlar:

Erkekler:

1. Markus Schulte (Almanya)

2. Ede Karoly Molnar (Romanya)



3. Duquesne Remy (Fransa)

Kadınlar:

1. Ayşe Çakır (Türkiye)

2. Esra Kürkcü (Türkiye)

3. Cansu Çelebi (Türkiye)