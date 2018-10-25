Sakharov Ödülü Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'un

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına itiraz eden sinema yönetmeni Ukraynalı Oleg Sentsov oldu.

AP Başkanı Antonio Tajani, Strazburg'daki Genel Kurul'da ödüle Sentsov'un layık görüldüğünü açıkladı.

Kırım'ın yasa dışı ilhakına itiraz eden sinema yönetmeni Sentsov, 2014'te Rusya tarafından gözaltına alınmış ve terör örgütü kurmak suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Halen Rusya'da cezaevinde bulunan Ukraynalı yönetmen Sentsov, 4 ay sürdürdüğü açlık grevini 5 Ekim'de sonlandırmıştı.

Sentsov'un serbest bırakılması için dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Oylamada finale Fas'ta kitle protestolarına öncülük eden Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve Akdeniz'de 2015'ten bu yana binlerce kaçak göçmenin hayatını kurtarmaya çalışan sivil toplum örgütleri de kalmıştı.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödül töreni, 12 Aralık'ta Strazburg'daki AP Genel Kurulu'nda düzenlenecek.

Ödüle layık görülen isme aynı zamanda 50 bin avro para ödülü takdim edilecek.



