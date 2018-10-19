Sakarya'da lisede gaz kokusu şüphesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde gaz kokusu şüphesiyle boşaltılan lise, öğle saatlerinden itibaren tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde gaz kokusu gelmesi üzerine öğrenciler dışarı çıkarıldı.

Okul yetkililerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ. (AGDAŞ), Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olay yerine önlem amaçlı çok sayıda ambulans da sevk edildi. Bazı astım hastası olan öğrencilere, ambulanslarda sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Öte yandan öğrenciler, okul bahçesinde öğretmenlerin gözetiminde, AFAD ve AGDAŞ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekledi.

Özel kıyafet, maske ve cihazlar yardımıyla okul ve çevresinde arama yapan AFAD ekipleri, herhangi bir bulguya rastlamadı.

İnceleme yapmak üzere okula gelen Erenler Kaymakamı Salih Karabulut da yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların sonlanmasının ardından okul, öğleden itibaren tatil edildi.

Öğrenciler ve öğretmenler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra okuldan ayrıldı.