Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne doğru

ANKARA (AA) - Kurtuluş Savaşı'nın önemli noktalarından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları Polatlı Belediyesi tarafından Anıtkabir'de başlatıldı.

Kutlamalar kapsamında Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Anıtkabir'e giderek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.



Anıtkabir Anı Defteri'ni imzalayan Yıldızkaya, deftere şunları yazdı:

"Sakarya Destanının Muzaffer Başkomutanı Büyük Atatürk, Türk'ün makus talihinin yenildiği Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümünde büyük bir gururla huzurunuzdayız. Bütün imkansızlıklara rağmen yüksek askeri dehanız ve büyük Türk milletinin istiklale olan inancı sayesinde tarihimizin en büyük zaferlerinden birisi kazanılmış, destanlar zincirine yeni bir halka eklenmiş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. Zatı alinizin ve şühedanın emaneti olan bu vatanı canımız pahasına korumaya kararlıyız."



Anıtkabir önünde Polatlı'dan gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldızkaya, burada yaptığı açıklamada, Sakarya Zaferi kutlamalarını şanına yakışır şekilde her yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceklerini belirterek, "Etkinliklerimizde, Şehitlere Saygı Nöbeti, Meşaleli Şafak Yürüyüşü, Sakarya Zaferi temalı, fotoğraf ve resim sergileri, çeşitli sanatçıların yer alacağı konserler ile resmi tören yer almaktadır. Tüm hemşehrilerimizi kutlamalarımıza davet ediyorum." dedi.