Sakarya Zaferi'nin az bilinen fotoğrafları

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığı tarafından Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin, arşivlerindeki az bilinen fotoğraflar Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

"Hattın değil sathın müdafaa edildiği" Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandırılmasının 97'nci yılında, tarihi zafere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğraflar gün yüzüne çıkarıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

Tarihi fotoğraflar arasında Büyük Önder ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Mürettep Kolordu Gözetleme yerinde Dua Tepe muhaberelerini takip ettiği anlar ile Batı Cephesi karargahından enstantaneler bulunuyor.

Makineli tüfek ve top atışı, piyade birliğinin düşmana karşı ilerleyişi ile cepheden farklı fotoğraflar ise albümdeki dikkat çekici diğer görseller arasında yer alıyor.

