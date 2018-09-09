Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları

ANKARA (AA) - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yürüyüş yapıldı.

Üçpınar Mahallesi'nde "saygı nöbeti" tutan çok sayıda kişi, daha sonra ellerinde bayrak ve meşalelerle 4 kilometrelik mesafeyi kat ederek Duatepe mevkisine kadar yürüdü.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, burada yaptığı konuşmada, Anıtkabir ziyaretiyle başlattıkları Sakarya Zaferi kutlamalarını Milli Mücadele'nin ruhuna uygun olarak bu yürüyüşle taçlandırdıklarını söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin dönüm noktasının ilk kurtarılan yer olan Duatepe olduğunu vurgulayan Yıldızkaya, "Türk milletinin Atatürk önderliğinde Duatepe’den yeniden ayağı kalktığı destanın adı Sakarya'dır." dedi.

Etkinlikte meydan muharebesini anlatan resim sergisi açıldı ve sinevizyon gösterileri de yapıldı.