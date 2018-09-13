Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Duatepe Zafer Anıtı’nda anma programı yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zafer Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, burada yaptığı konuşmada, 97 yıl önce kazanılan zaferin Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bozdemir, "İnsanlık tarihinde olduğu gibi milletlerin tarihinde de unutulmaz günler ve unutulmaz tarihi anlar vardır. Bugünlerin anılması, tarihimizin öğrenilmesi ve yaşananlardan ders alınması bakımından bu tür etkinlikler oldukça önemlidir." dedi.

Konuşmanın ardından Gençlik Orkestrası, Yemen türküsünü seslendirdi.

Programa, Polatlı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ile vatandaşlar katıldı.



