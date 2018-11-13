Sakarya şehitleri muharebe sahasında yürüyüşle anılacak

ANKARA (AA) - Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları arasında kalan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında yapılacak yürüyüş programıyla anılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Polatlı Belediyesinden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde, 5 bin 713 şehidin hatırasına Mangaldağı, Türbe Tepe, İkiz Tepeler, Yıldızdağı, Beştepe ve Duatepe'ye 4 gün kamplı yürüyüş yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Polatlı'da yapılacak etkinliğe tam destek vereceklerini kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla Mangaldağı'ndan başlayıp Duatepe'ye kadar olan noktada yürüyeceklerini ifade eden Başar, "Bu bizim için bir vatan borcu gibi. Hem tarihimizi tanıtmak hem de sporumuza destek sağlaması açısından da önemli bir faaliyet olacak." diye konuştu.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç da Sakarya Zaferi yürüyüş rotasını, TDF üyeleriyle araziyi gezerek tespit ettiklerini belirtti.

Koç, Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği alanlarda yapılan çalışmanın bu toprakların tanıtımına, birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Anadolu Doğa Grubu (ADOG) Başkanı Mehmet Salim Erdal da daha önce savaşın geçtiği bu topraklarda yürüyüş yapılmadığını ifade etti.