Sakarya Ortaokulu satrançta Ankara birincisi oldu

ANKARA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası satranç turnuvasında Nallıhan ilçesinden Sakarya Ortaokulu Ankara birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19 Mayıs Eğitim Seminer ve Konferans Salonunda düzenlediği turnuvada Nallıhan ilçesi Sakarya Ortaokulu'ndan Ayşe Nur Ceren Albayrak, Halise Nur Ecrin Albayrak, Yağmur Ecrin Güner ve Kardelen Aslı Kökyıldız, müsabakaları namağlup tamamlayarak Ankara birincisi oldu.

Okul Müdürü Asiye Oğuzman ve satranç eğitmeni Hamza Albayrak, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, öğrencilerin çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Satranç turnuvasına katılan Sakarya Ortaokulu öğrencilerimiz, bu turnuvayı namağlup tamamlayarak, Ankara 1'incisi oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.