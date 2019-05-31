Sakal-ı Şerif Ankara'da ziyarete açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Beypazarı Sultan Alaeddin Camisi'nde sedef kaplamalı sandukanın içinde 40 katlı örtü ile kaplı cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden indirildi.
İlçe Müftü Vekili Ahmet Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif ziyaretinin Beypazarı’nın kadim bir geleneği olduğunu söyledi.
Öte yandan müftülük yetkilileri, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ziyaret saatinin akşam ezanına kadar uzatabileceğini duyurdu.
Çok sayıda vatandaş, Sultan Alaeddin Camisi'ne akın ederek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti, dua ederek şükür namazı kıldı.