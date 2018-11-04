Şaka ile şehrin

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de yaptığı iş başvurularından olumsuz sonuç alan 30 yaşındaki Nermin Durmuş, şaka ile yapılan öneri sonrasında şehrin tek taksi şoförü olarak hizmet vermeye başladı.

Durmuş'un hikayesi, aile dostlarıyla aralarında geçen bir konuşmayla başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok sayıda yere iş başvurusunda bulunan bir çocuk annesi Durmuş, olumlu sonuç alamadı.

Eşi taksici olan arkadaşının şaka ile "Neden taksi şoförlüğü olmasın?" önerisiyle karşılaşan Durmuş, uzunca bir süre düşündükten sonra bu işi yapabileceğine karar verdi.

Markette çalışan eşinin de desteğiyle bir duraktan taksi plakası satın alan ve otomobillerinin sarı renge boyanmasıyla bu işe girişen Durmuş, 3 haftadır Kırşehir'in tek kadın taksicisi olarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nermin Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdiğini, KPSS sonrası resmi kurumlara girememesinin ardından iş arayışına başladığını söyledi.

Yaptığı başvurulardan olumlu sonuçlar alamadığını belirten Durmuş, eşi taksicilik yapan bir arkadaşının şaka ile karışık ortaya attığı fikrin ardından hayatının değiştiğini anlattı. Durmuş, "Arkadaşımla konuşurken aramızda benim taksi şoförlüğü yapmamla ilgili şakayla karışık muhabbet geçti. Şimdi bu meslekteyim." dedi.

Durmuş, çalışıp aile bütçesine katkı sağladığını dile getirerek, "Kimsenin ekmeğinde değilim. Bir bayan olarak kendi işimi yapıyorum, bunu en iyi şekilde yapacağıma da inanıyorum. Bayanları ve aileleri taşıyorum. Sadece tek erkek müşteri almıyorum. Bayan olduğum için bir tedirginliğim var." diye konuştu.

- "Her müşteride yeni bir sokak öğreniyorum"



Müşterilerinin bazen kendisine "Kırşehir'in şoför Nebahat"ı şeklinde hitap ettiklerini anlatan Nermin Durmuş, olumlu dönüşler aldığını belirtti.

Durmuş, 10 yıldır Kırşehir'de yaşamasına rağmen bilmediği sokakları müşterileri sayesinde öğrendiğini ifade ederek, "Her müşteride yeni bir sokak öğreniyorum. Bana çok faydaları da oluyor. Bilmediğim yeni yerleri de müşteriler sayesinde öğreniyorum." dedi.

Nermin Durmuş'un sürekli müşterilerinden Songül Demirci de bir kadının kullandığı taksiye daha güvenle bindiğini dile getirerek, "Erkekler de güvenlidir ama şoför kadın olunca bizim için daha bir güvenli oluyor. Daha rahat bir şekilde ev adresimizi, telefonumuzu verebiliyoruz, gelip bizi alıyor." ifadelerini kullandı.