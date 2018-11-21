Şairler AEÜ'nin düzenlediği etkinliğinde buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) Aşık Paşa Şiir Şöleni etkinliğinde, şairler, akademisyen ve öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kültürel ve sanatsal etkinlikleri arttırmak amacıyla, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen akademisyenlerinde katıldığı etkinlikte, şairler, öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan AEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, ülkenin çeşitli illerinden ve yurt dışından çok sayıda şairlerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kırşehir'in şairlerin ve ozanların çok sayıda bulunduğu yaşadığı bir şehir olduğunu aktaran Kurt, "Kırşehir'de yaşamış Türkçe'nin öncülerinden Aşık Paşa'yı anarak şiirler okunması ve sonraki nesillere aktarılması için yapılan bu çalışmalar gayet önemlidir. Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkarak, bu değerleri yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin bu değerlerden haberdar olması için üniversitemizin her türlü etkinlikte yer almaktan mutlu olacağız." dedi.

Proğramda, şairler, şiir dinletisi yaptı.