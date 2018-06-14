Sahuru beklerken internetten alışveriş yaptık

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU/UĞUR ASLANHAN - Tüketiciler, sahuru internetten alışveriş yaparak bekledi. Sahur öncesi saatlerde internetten yapılan alışverişler önceki aya göre 2'ye, geçen yılın aynı dönemine göre 5'e katlanırken, internette en çok gıda ve içecek ürünleri alındı.

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tüketicilerin sahur nedeniyle geceleri daha uzun süre uyanık kaldığını, bu nedenle diğer aylara kıyasla ramazanda 22.00 ila 06.00 saatleri arasında satışlarda belirgin artışlar yaşandığını kaydetti.

Fedar, "22.00 ila 01.00 saatleri arasında ise satış artışı en üst düzeye çıkıyor. Öyle ki, bu saatler arasında gıda kategorisinde gerçekleşen satışlar, günlük ortalamanın 1,5 katına ulaşıyor." dedi.

GittiGidiyor'un satış verilerine göre, ramazan ayında un ve çay gibi ürünlerin satışında artış gerçekleştiğini kaydeden Fedar, "Platformumuzun mobil verilerine baktığımızda ise ramazan ayında saat 02.00 ila 05.00 arasında site trafiğinde yüzde 220, saat 03.00 ila 04.00 arasında ise yüzde 290 artış yaşandığını görüyoruz." diye konuştu.





- "Sahur alışverişleri geçen yıla göre 5 kat arttı"





Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da bu yıl ramazan ayında tüketicilerin daha çok alışveriş yaptığını, geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerin 2,5 kat arttığını belirterek, ramazan döneminde saat 00.00'dan 06.00'ya kadar olan alışverişlerin önceki aylara kıyasla 2 kat, geçen yılın ramazan ayına göre ise 5 kat artış gösterdiğini kaydetti.

Erturan, "Sahur saatlerinde en çok gıda ve tüketim ürünleri alışverişi yapıldı. Ramazanda en çok alışveriş yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Hatay, Konya, Balıkesir ve Adana şeklinde sıralandı." dedi.





- Ramazan pidesinden maden suyuna sahurda rağbet gören ürünler





Mobil Pazarlama Birliği (MMA) Türkiye ve MENA Bölgesi Direktörü Melis Ertem ise ramazan ayında gerek iftar gerekse sahur için gerçekleşen alışverişlerde, dışarıdan siparişi kolaylaştıran mobil uygulama Getir'in sıkça kullanıldığını söyledi.

Ertem, "Ramazan alışverişi, kültürümüzde önemli yer tutuyor. Ancak modern hayatın yoğun temposunda günlük alışverişe zaman bulmak zaman zaman zorlaşıyor. Bakkal ve marketlerin kapalı olduğu sahur saatlerinde, alışverişe zaman ayırmaya vakit bulunamayan yoğun günlerde ya da evden çıkmak istenmediğinde tüketiciler Getir'e başvurdular." şeklinde konuştu.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek de ramazan ayı boyunca, iftar öncesi 17.00 ila 19.00 saatleri arasında, sahur öncesi ise 01.00 ila 03.00 saatlerinde yoğun alışveriş yapıldığını söyledi.

Ramazan ayında en çok pide, su, hurma ve pastırma sipariş edildiğini, gazlı içecekler, tatlılar ve yoğurdun da oldukça rağbet gördüğünü ifade eden Tütek, şunları kaydetti:

"İftar siparişlerinde ramazan pidesi, su, maden suyu, dondurma, şekersiz gazlı içecek, ekmek, yoğurt, günlük şişe süt ve muz ön plana çıkan ürünler oldu. Sahur siparişlerinde rağbet gören ürünler ise ramazan pidesi, su, maden suyu, dondurma, gazlı içecek, çikolatalı gofret, tost ekmeği, salamlı kaşar peynirli sandviç ve doğal besi yumurta olarak gerçekleşti."

İnternetten alışverişi, genelde koşuşturma ve yoğunluk içerisinde kendine zaman ayırmak isteyen şehir insanının tercih ettiğini aktaran Tütek, "Çalışan ve kısıtlı vakti olan bir kesime kendine daha çok vakit ayırma olanağı sunuyoruz ve 'sen gitme, biz Getir'iriz' diyoruz." ifadesini kullandı.