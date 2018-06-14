Sahte paraya karşı broşürlü uyarı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında sahte para kullanımına karşı çalışma yaptı.

Esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunan ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini anlattı.

Vatandaşlar, yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür etti.