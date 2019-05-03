Sahte para operasyonu şüphelisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 60 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin para karşılığı muska yazdığı tespit edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den Kayseri'ye getirdikleri sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

İzmir ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.T, M.D, F.H. ve E.Y, gözaltına alındı, bir şüpheli adresinde bulunamadı.

Bu kişilerle birlikte sahte 200 liralık 19 adet ve sahte 100 liralık 567 adet banknot ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden M.D'nin, kendisini "medyum" olarak tanıtarak sosyal medya hesabı açtığı, insanların dini duygularını istismar ederek para karşılığında muska yazdığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.H. serbest bırakıldı, S.T, M.D. ve E.Y. adliyeye sevk edildi.

Firari şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.