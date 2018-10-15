Sahte para ile hayvan satın almak isterken yakalandılar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 34 bin 500 lira sahte banknot ile büyükbaş hayvan satın almak istedikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi...