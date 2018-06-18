Sahte güvenlik sertifikası düzenleyen kişi tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de emniyet müdür yardımcıları ve polislerin imzalarını taklit ederek sahte güvenlik sertifikası düzenlediği öne sürülen kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...