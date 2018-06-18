Sahte güvenlik sertifikası düzenleyen kişi tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de emniyet müdür yardımcıları ve polislerin imzalarını taklit ederek sahte güvenlik sertifikası düzenlediği öne sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren özel güvenlik firmasında çalışan S.Ü'nün, emniyet müdür yardımcıları ve polislerin imzalarını taklit ederek sahte güvenlik sertifikası düzenlediği iddiası üzerine firmaya operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, 20-25 kursiyerden 300 ile 500 lira alarak sahte belge düzenlediği tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen S.Ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.