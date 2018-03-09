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"Sahte Glock" operasyonu

- Sivas ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hayalet silah olarak bilinen Glock marka tabancaların sahtelerini sattıkları ve aldıkları iddiasıyla 14 kişi tutuklandı

09 Mart 2018 Cuma 09:21
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SİVAS (AA) - Sivas ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayalet silah olarak bilinen "Glock" marka tabancaların sahtesinin satışını yapan ve bunlardan alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda Sivas merkez ve bazı ilçeleri ile İstanbul'da silah ve mühimmatı ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte Glock marka tabancaları sattıkları ve aldıkları iddiasıyla 35 kişi yakalandı.

Zanlılardan 21'i Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, B.K, M.M, E.K, S.A, N.T, E.K, M.M, M.D, İ.Y, T.G, H.Y, C.Ö. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Farklı tarihlerde 2 aşamalı düzenlenen operasyonda, 14 Glock marka tabanca ile namlusu, ruhsatsız 9 tabanca ve 5 av tüfeği, 44 şarjör, bin 730 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi.




Anahtar Kelimeler:
GLOCKHayalet SilahSivas
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