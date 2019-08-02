ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sahte basın kartı taşıyan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili takibe aldı.
Otomobilde yapılan aramada, para karşılığı kent dışından temin edildiği belirlenen 5 adet sahte basın kartı, 2 adet basın trafik kartı ile 3 adet polis frekansı yüklenmiş telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.Y, O.K, R.Y. ile M.B.M. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından salıverildi.