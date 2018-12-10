Sahipsiz yavru köpekler engelli öğrencilerin elinde büyüyecek

ANKARA(AA) - Çankaya Belediyesince uygulamaya koyulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi kapsamında engelli öğrenciler, haftada bir gün barınaktaki sahipsiz yavru köpeklerin beslenmesini, bakımını, temizliğini üstlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli öğrencilerin, bir canlının bakımını üstlenerek sorumluluk becerilerini geliştirmelerinin, dikkatlerini belirli bir noktada toplamalarının sağlanması ve ekip çalışmasını öğrenmeleri amacıyla uygulamaya koyulan "Şanslı Engel Tanımaz” projesi kapsamında, Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yavru Sahiplenme (YAVSA) bölümünde kalan yavru köpeklerin bakımıyla ilgilenecek.

Engellilerin, el, göz, psikomotor ve zihinsel gelişim alanlarının desteklenmesinin yanı sıra engellilerin empati ve iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak projeyle engelli öğrenciler, haftada bir gün birimde bulunan yavru köpeklerin beslenmesi, bakımı, temizliği gibi işlerden sorumlu olacak.

Proje, uzman veterinerlerin gözetiminde yürütülecek.



















