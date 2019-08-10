Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kurban Bayramı, bizlere millet olma şuuruna ermenin, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayatımıza hakim kılmanın önemini hatırlatır." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla biryayınladı. Şahin, mesajında, toplumun her kesimini birbirine yakınlaştırarak dayanışma duygularını en üst düzeyde yaşatan, dostluk ve kardeşliği pekiştiren Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurbanın Allah tarafından insanlara verilen nimetlere şükrün, paylaşmanın, yardımlaşmanın, cömertliğin ifadesi olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, bizlere millet olma şuuruna ermenin, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak hoşgörü ve sevgiyi hayatımıza hakim kılmanın önemini hatırlatır. Bu mana ve önemi çok iyi kavramış olan milletimiz, köklü kültürü ve manevi değerlerine bağlılığıyla bugüne kadar olduğu gibi el ele, huzur, güven ve birlik beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ankaralı hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor; bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum."