Sahil Güvenlik Komutanlığınca 275 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cesedi denizden çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-16 Kasım'da yaşanan 13 göç olayının 6'sı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve biri Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasında bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Seferihisar, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda, 82 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cesedi denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda, 159 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Enez bölgesinde yapılan kontrol ve denetimlerde 34 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

- 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gerçekleşen 13 göç girişiminin ikisinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi, Sahil Güvenlik unsurlarınca Dikili ve Enez bölgelerinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetinde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurlarınca Dikili, Çeşme, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 5 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 139 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı jandarma ve emniyet ekiplerince yakalandı.

- 86 saat uçuş gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi amacıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 30 sahil güvenlik botu, 5 SAGET, 3 DEGAK timi ve 18 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 315 saat seyir yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 20 helikopter ve 8 uçak sortisiyle toplam 86 saat uçuş gerçekleştirildi, 4 Mobil Radar timi (MORAD timi) tarafından 312 saat görev icra edildi.