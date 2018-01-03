Sahih hadis kaynağı 'Buhari-i Şerif'in tıpkıbasımı yapıldı

ANKARA (AA) - Sefa Şahin - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Hattat Hasan Rıza Efendi'nin 105 yıl önce sekiz cilt halinde kaleme aldığı, İmam Buhari'nin "Buhari-i Şerif" eserinin tıpkıbasımı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, Hazreti Peygamber'in örnek yaşantısını insanlığa ulaştıran, sahihlik şartlarını taşıyan hadislerini tasnif eden İmam Buhari'nin "Buhari-i Şerif" eseri yeniden basıldı.

İmam Buhari'nin 16 yıl boyunca İslam beldelerini dolaşarak hazırladığı eser, İslam coğrafyasında medrese ve darulhadislerin temel ders kitabı olarak kabul edildi.

Sultan 2. Abdulhamit döneminde yazımına başlanan Buhari-i Şerif, 1913'te Hattat Hasan Rıza Efendi tarafından sekiz cilt halinde tamamlandı.

Aynı yıl, Sultan Mehmed Reşad tarafından, Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin sergilendiği Hırka-i Saadet Dairesine vakfedildi.

Topkapı Sarayı Müzesi ve Süleymaniye Kütüphaneleri başta olmak üzere, yazma eser kütüphanelerini de içine alan kapsamlı taramalar sırasında Türkiye kütüphanelerinde kayıtlı bin 500'ü aşkın Sahih-i Buhari yazması tespit edildi. Bu yazmalar arasında Hattat Hasan Rıza Efendi tarafından sekiz cilt halinde kaleme alınan "Buhari-i Şerif" dikkati çekti.

Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca "Buhari-i Şerif"in özel baskısının dini yayınlar arasında yer alması kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda 7 bin 275 hadis-i şerifin bulunduğu Buhari-i Şerif'in, Arapça tıpkıbasımı yapıldı.

Buhari-i Şerif için tanıtım kitapçığı

Tıpkıbasımı gerçekleştirilen "Buhari-i Şerif" ile bir de tanıtım kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkta, İmam Buhari'nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri anlatıldıktan sonra Buhari-i Şerif'e ilişkin bilgi verildi.

Öte yandan kitapçıkta Hattat Hasan Rıza Efendi'nin hayatı ve sanatçı kişiliği ile eserin fihristi yer aldı.