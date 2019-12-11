İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, güçlü teknolojik altyapısı ve iş ortakları aracılığıyla hayata geçirdiği "sahibinden.com Oto360" ile otomobil alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan servislere tek bir platform üzerinden erişim imkanı sunuyor.



Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan sahibinden.com'un yeni hizmeti, "sahibinden.com OTO360"ın tanıtımı, İstanbul'da gerçekleştirildi.



sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, sahibinden.com'un Türkiye genelinde 46,8 milyon kullanıcıya ve 350,9 milyon ziyaret sayısına ulaştığını bildirdi.



Biçer, sayfa gösteriminin ise 10,7 milyar olduğunu ve bunun 9,5 milyarının mobil uygulama, 1,2 milyarının ise internet sitesi üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.



Yeni uygulamaları sahibinden.com Oto360'ın kullanıcılara sağladığı faydalara da değinen Biçer, şunları söyledi:



"OTO360'ın araç almak veya satmak isteyen kullanıcılarımız için servis çeşitliliği ve güvenilir iş ortaklarını bir çatıda buluşturmasının yanında hızlı ve pratik kullanımı sayesinde vazgeçilmez bir kaynak olacağına eminiz. Teknolojik altyapımızdan ve yenilikçi hizmet anlayışımızdan aldığımız güçle tüm kullanıcılarımızın hayatına dokunmaya ve tüm paydaşlarımıza fayda yaratmaya devam edeceğiz."





- sahibinden.com Oto360 nasıl kullanılır?





Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, araç değerlemeden ekspertize, hasar sorgulamadan kredi tekliflerine, trafik sigortası ve kasko tekliflerinden araç alım-satım rehberine ve sıfır araçlarla ilgili bilgilere Oto360 platformu üzerinden kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Otomobil alım-satımı sürecine yeni bir boyut getiren ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıran sahibinden.com Oto360 platformuna sahibinden.com mobil uygulaması, masaüstü ve mobil web sitesi üzerinden kolayca erişilebiliyor.



Otomobil almak veya satmak isteyen kullanıcılar, sahibinden.com ana sayfasında yer alan Oto360 sekmesini tıklayarak veya mobil uygulama ve mobil sitede yer alan 360 Servisler menüsünü kullanarak ihtiyaç duydukları servislere erişebiliyor. Kullanıcılar, Hasar Sorgulama servisiyle ilgilendikleri aracın plaka numarasını girerek hasar bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor, Araç Değerleme servisiyle almak veya satmak istedikleri aracın özelliklerini girerek aracın tahmini piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor. Oto Ekspertiz servisi aracılığı ile ise profesyonel iş ortakları tarafından sunulan kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyatlara satın alabiliyor.





- Sıfır araç fiyat araştırması ve kıyaslaması da yapılıyor





Sigorta Teklifleri servisiyle uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini listeleyebilen ve online olarak satın alabilen kullanıcılar, aynı zamanda Kredi Teklifleri servisi ile ihtiyaç veya taşıt kredisi oranlarını tek bir sayfada karşılaştırarak kredi başvurusunu kolaylıkla yapabilme imkanına sahip oluyor.



Yeni platformla ayrıca Sıfır Araç Dünyası ile marka-model bütçe ve kasa tipine göre detaylı arama yaparak Türkiye'de yetkili bayi satışı bulunan sıfır araçları keşfedip teknik özellikleri incelenebilirken, Araç Alım/Satım Rehberi’nde ise süreçte dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler tek bir sayfada kullanıcılara aktarılarak kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulması hedefleniyor.



