sahibinden.com, 44,3 milyon aylık kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, toplam 44,3 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşarak rekor kırdı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Google Analytics tarafından açıklanan temmuz ayı verileri ile şirket 11,9 milyonu internet ve 32,4 milyonu mobil olmak üzere toplamda 44,3 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Böylece 2018'de de rekor kıran sahibinden.com'da, ağustosta toplam 10 kategoride, yaklaşık 6 milyon aktif ilan yer aldı.

Google, Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram'dan sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet platformu olan sahibinden.com, aylık 292 milyon ziyaret ve 8,9 milyar sayfa görüntülemesine ulaşarak Aralık 2017'deki rekorlarını geliştirdi. sahibinden.com böylece, similar web verilerine göre dünyanın en büyük 4. online ilan platformu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Göncü, 44,3 milyon aktif kullanıcının bir araya geldiği büyük bir buluşma noktası olarak, kullanıcıların e-ticaret deneyimini, en iyi ve güvenilir şekilde yaşamaları için durmadan çalıştıklarını belirtti.

Göncü, "Hızla dijitalleşen dünyada sahibinden.com olarak, kullanıcıların istek ve beklentilerini karşılamak için pazar araştırmalarına, arama motoru optimizasyonu çalışmalarına, büyük veri ve makine öğrenimi projelerine ve insan kaynağına sürekli yatırım yapıyoruz." ifadesini kullandı.



