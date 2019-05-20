KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında inşaat çalışmalarının devam ettiği, ikinci etapta da tapu devir işlemlerinin başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ikinci uygulama etabı içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde uzlaşma sözleşmesi imzalamış olan hak sahipleri, bu ay içinde Kocasinan Tapu Müdürlüğünce aranacak. Tapu müdürlüğüne davet edilecek olan hak sahiplerinin kendilerine verilen tarihlerde tapu devir işlemlerini yaptırmaları gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tapu devir işlemleri sırasında detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı personellerinin de tapu müdürlüğünde hazır bulunacağı kaydedildi.