KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Kayseri'ye yeni bir vizyon katacak.

Projenin hayata geçirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Çelik, projenin birinci etabında binaların hızla yükseldiğini kaydetti.

Mustafa Çelik, projenin ilk etabı gibi ikinci etabının da vatandaşların yoğun ilgi ve takdirini kazandığını, ikinci etapta da uzlaşmaların yüzde 92 oranında tamamlandığını bildirdi.