Sağlıkta şiddete karşı sosyal medyadan mücadele

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Tekcan, sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için sosyal medya üzerinden başlattıkları eğitim programlarını, farklı platformlarda devam ettireceklerini söyledi.

Tekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları Sağlıkta Şiddetin Önlenmesinde Sosyal Medya Temelli Eğitim Programının Uygulanması Projesi'nin, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Tıp Öğrenci Kongresi'nde araştırma projeleri dalında birinciliğe layık görüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğu 30 birey seçilerek, sorunların çözümünde şiddet eğilimlerinin ölçüldüğünü belirten Tekcan, daha sonra bu kişilere WhatsApp ve Instagram programlarında oluşturulan araştırma grubu çerçevesinde "barış eğitimi" verildiğini dile getirdi.

Tekcan, sosyal medya üzerinde 15 gün süren eğitimlerde, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün toplumsal barış sözleri ve hayat tarzlarıyla ilgili bilgilerin yazılı ve görsel materyallerle kullanıldığını aktararak, eğitimlerin ardından çalışmaya katılan ve "sorunlarına sözle çözüm bulamazlarsa şiddete başvurabilecekleri" yönündeki görüş belirtenlerin yüzde 30 azaldığını kaydetti.

Bu çalışmalara farklı gruplar ve değişik sosyal medya platformlarında devam edeceklerine işaret eden Tekcan, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet eğilimini azaltmaya yönelik olarak başlattığımız ve barış eğitimi adını verdiğimiz bu çalışmayı geliştirerek diğer sosyal medya ortamlarını da ekleyeceğiz. Toplumun diğer kesimlerine de ulaşmak için projeyi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmamızı tıp fakültesinden 6 öğrencimizle başlattık. Yeni planlarımıza diğer öğrencilerimizi de katmayı hedefliyoruz."