KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıkta İnovasyon Girişimcilik ve Proje Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, şunları kaydetti:

"Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile gerçekleştirilen sağlık reformları kapsamında sağlık sisteminde köklü bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. 2005 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamasıyla sağlık alanında meydana gelen bu hızlı değişimin AB sağlık politikalarına entegrasyonu önem kazanmıştır. Bu sempozyumun amacı sağlık alanında proje, patent, araştırma ve geliştirme çabası olan herkesin bilgiye erişimini sağlamak ve desteklemektir. Burada daha önce biyomedikal alanda uğraşan hocalarımız ile toplandığımızda çok değerli fikirlerin ürüne çevriminde sıkıntılarla karşılaşıldığını öğrendim. Bu sempozyum bu sıkıntıların aşımındaki yöntemleri bahsetmenin yanında şehrimizde kurmayı düşündüğümüz kuluçka merkezine de öncülük edecektir."

Etkinliğe, Aselsan Trafik Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Grup Başkanı Erkan Dorken, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Dr. Öğretim Üyesi Seçil Yılmaz katıldı.