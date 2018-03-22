Sağlıksız gıda üreten imalathaneye mühür

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir yılda 20 bin işletmeyi denetleyen belediye zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymayan, son tüketim tarihi geçmiş malzemelerle imalat yaptığı belirlenen pastaneyi mühürledi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediye zabıtalarına verilen görevleri yerine getiren ekipler, merkez ilçede olumsuzluklara karşı sıkı denetimler yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlık ve huzurunun korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 aylık dönemde yaklaşık 20 bin iş yerini denetleyip, 97 bin 775 semt pazarındaki esnafa etiket ve künye kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler ve kontroller kapsamında, vatandaşlardan gelen 8 bin 540 şikayeti, 525 dilekçeyi ve 339 Halk Masası başvurusunu değerlendirdi.

Son olarak Gültepe Mahallesi Halk Caddesi'nde bir pastanede denetim yapan zabıtalar, iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. Tarihi geçmiş ürünlerin ele geçirildiği, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen imalathane, sahiplerine ceza kesildikten sonra mühürlendi.

Sık sık benzer durumla karşılaşan zabıta ekiplerinin bile gördüğünde rahatsız olduğu gıda ürünleri ve malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.