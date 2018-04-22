Sağlıklı yaşam için yürüdüler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 15 bin kişinin, sağlıklı yaşam için yürüdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "sağlıklı yaşam yürüyüşleri" sloganıyla organize edilen etkinlikte, çoğunluğu Spor AŞ sporcularından oluşan grup, Ağırnas-Bağpınar güzergahında bulunan alanda toplandı.

Yaklaşık 15 bin kişilik katılımcı, Spor AŞ'nin yöneticilerinin başlama işareti ile hareket ederek 7 kilometrelik parkurda yürüdü.

Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vatandaşlarla beraber yürüyüş yapmaktan memnuniyet duyduğunu, söz konusu kitle sporu olunca akan suların durduğunu kaydetti.

Belediye tarafından yapılan etkinliklerin vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirten Çelik, "Haftanın yorgunluğunu atmak isteyen hemşehrilerimize haftasonu kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. 800'den fazla otobüs ile vatandaşlarımızı mahallelerinden alarak etkinlik alanına getirdik. Burada yaptığımız organizasyondaki başarıyı hemşehrilerimizin yüzlerinden anlıyoruz ve mutlu oluyoruz. Kitle sporlarında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, Spor AŞ eğitmenleri nezaretinde katılımcıların toplu halde step ve aerobik hareketleri yapmasının ardından son buldu.