Sağlıklı yaşam için yürüdüler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 20 bin kişi, sağlık için yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Sağlıklı yaşam yürüyüşleri" sloganıyla organize edilen etkinlikte, çoğunluğu Spor AŞ sporcularından oluşan grup, Sarımsaklı Barajı kenarında toplandı.

Yaklaşık 20 bin kişilik katılımcı, Spor AŞ'nin yöneticilerinin başlama işareti ile hareket ederek sağlık için yürüdü.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplu taşımdan ulaşıma, alt yapıdan yeşil alana kadar birçok hizmeti kente kazandırdıklarını, söz konusu insana yatırım olunca akan suların durduğunu kaydetti.

Sosyal ve sportif faaliyetlerin en keyif aldığı işlerin başında geldiğini belirten Çelik, "Kış mevsiminde Sarımsaklı Barajı’nı Devlet Su İşleri'nden devralmıştık. Muazzam bir proje hazırlıyoruz. Sarımsaklı Barajı, Orta Anadolu’nun en büyük aktivite merkezi ve en büyük macera sporlarının yapılabileceği bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Program, katılımcılar tarafından Sarımsaklı Barajına 15 bin fidan dikilmesinin ardından son buldu.