Sağlıklı içme suyu için barajlar temizleniyor

ANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürlüğünce, yosunların neden olduğu kötü tat ve kokunun önlenmesi için baraj göllerinde temizleme çalışmaları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Kurtboğazı baraj suyunun yeşil alglerden yani yosundan temizlenmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İçme suyu barajlarında bugüne kadar uygulanmayan iyileştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Kınacı, ASKİ'nin baraj göllerini, özel donanımlı tekneden atılan, çevreye ve canlılara zarar vermeyen kimyasallarla temizlediklerini açıkladı.

Göreve geldiklerinde ilk olarak havza koruma eylem planları ve özel hüküm çalışmalarını başlattıklarını bildiren Kınacı, bakır sülfat uygulaması ile göller ve barajlarda oluşan yosunların temizlendiğini, bu sayede suyun daha berrak ve temiz olmasını sağladıklarını ifade etti.



Başkente su sağlayan en büyük ikinci baraj olan Kurtboğazı barajı temizleme çalışmalarına da katılan Kınacı, çalışmalar hakkında şunları aktardı:

"Mavi yeşil algler (yosunlar) sucul ortamda bulunan fotosentez ile enerji üreten mikroskobik bitkilerdir. Su içerisinde oluşan kötü kokunun ve tat probleminin oluşmasının sebebi büyük çoğunlukla bu canlılardır. Yaptığımız işlemde canlıyı öldürmeden 'algasid' adı verilen planktonları özel kimyasallarla strese sokarak üremesini durduruyoruz."

- Barajlardaki ham su berrak hale geliyor

ASKİ'nin içme suyu barajlarını temizleme çalışmasına iki hafta önce başladığını belirten Kınacı, "Barajlardaki ham suya bakır sülfat ilave ediyoruz. Göllerdeki ve barajlardaki ham suyun içindeki algleri ve suyun yeşilliğini temizliyoruz. Sonuçta barajlarda yani suyun kaynağında berrak bir su elde ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baraj göllerinin bir ömrü olduğunu ifade eden Cumali Kınacı, göllerin ömrünü uzatmak, göl sularının lezzetinin, tadının ve kokusunun düzeltilmesi, içimi hoş bir su elde edilmesi için önce barajlarda çalışmaya başladıklarını kaydetti.



- "Temiz ham suyu arıtma tesislerinde arıtmak daha kolay"

Baraj göllerindeki temizlik çalışmaları sonucunda ham su renginin berrak bir hale getirildiğini belirten Kınacı, bu sayede İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerindeki arıtma işleminin kolaylaştığını da vurguladı.

Kınacı, Çamlıdere, Kesikköprü ve Çubuk Barajlarında ASKİ tarafından ilk kez gerçekleştirilen işlemin sonucunda gözle görülen çok büyük iyileştirmeler sağlandığını, çalışmaların belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini belirtti.



Kınacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barajlardaki temizleme çalışmalarının çok faydasını görüyoruz. Arıtma Tesislerinde de gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarında bazı değişikliklere gittik. İlk olarak suda kullandığımız kimyasalları değiştirdik, dozajlarında yeni ayarlamalar yaptık. Bizim amacımız Gerede'den gelecek suyun lezzetine bakmadan mevcut su kaynaklarında daha iyi, kaliteli ve içilebilir su el etmek için gayret sarf etmektir. Eskiden İvedik Arıtma Tesisleri’nden tek doz olarak verilen dezenfektan, şu anda 23 farklı istasyonda veriliyor. Bu sayede abonelerimiz sulardaki klor kokusunu daha az hisseder oldu. Evlerimizde musluklardan akan suyu rahatlıkla içebiliyoruz. Bunda son zamanlarda gerçekleştirilen çalışmaların etkisi çok fazladır."

Başkentlilerin musluklarından akan suyu kullanmakta tereddüt etmemelerini isteyen Kınacı, "Musluklardan akan su mineraller açısından oldukça zengindir. Bu da kemik gelişimi için faydalıdır. ASKİ'nin verdiği su damacana suyundan çok daha sağlıklıdır. Bu nedenle tüm başkentliler musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

