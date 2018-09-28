Sağlıkçılar sağlık için bisiklet sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, sağlık çalışanları sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla her gün öğlen arası hastane bahçesinde bisiklet sürüyor.

Hastane Müdürü İzzet Karataş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğolkoç'un talimatlarıyla, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İl etapta hastaneye 8 bisiklet gönderildiğini belirten Karataş, "Taleplerimiz sonucunda müdürlüğümüz tarafından ilçe hastanesine 8 bisiklet gönderildi. Sivas'ta ilk olarak bu bisikletler bize geldi. Personelimiz öğlen arası hastane bahçesinde sağlıklı yaşam için bu bisikletleri kullanıyor." dedi.



İlçe Hastanesi Çevre Sağlık Teknisyeni Hediye Ateş ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.