Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar

ANKARA - YEŞİM SERT KARAASLAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık turizminde son 10 yılda ciddi bir ivme yakaladık ancak sağlık hizmetlerinde geldiğimiz seviye düşünüldüğünde, potansiyelimizin çok altındayız. Kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık stratejileri içinde sağlık turizminin önemli bir yer tuttuğunu belirterek bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de sunulan sağlık hizmetinin hem uygun fiyatlı hem de son derece kaliteli olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık turizminde son on yılda ciddi bir ivme yakaladık ama sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta düşünüldüğünde potansiyelimizin çok altındayız. Sağlık turizminde gelirimiz yılda bir buçuk milyar doları bulmuyor. Halbuki biz kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak sağlık turizmi gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum."

Sağlık turizminde Türkiye'yi tercih eden ülkelerin Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Koca, yalnızca komşu ülkelerden değil, uzak coğrafyalardan, gelir seviyesi yüksek ülkelerden de turist geldiğini söyledi.

"Şehir Hastaneleri bu konuda büyük bir atılım getirecek"

Koca, bunun için hedef ülkelerle ikili iş birlikleri geliştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü tablo, başlıca özel hastanelerimizin bireysel gayretleri ile gerçekleşti. Kamu desteği ise sınırlı kaldı. Özellikle Şehir Hastaneleri bu konuda büyük bir atılım getirecek. Sağlık turizmini bir devlet politikası haline getirmek istiyoruz. Kamu ve özel sağlık sektörümüzü motive edecek çeşitli teşvik modelleri geliştirmeli ve bu potansiyelimizi dünyaya duyurmalıyız. Bunun için bir yandan tanıtım, diğer yandan kurumlarımızın standardizasyonu gerekli. Hem bunu yapacak, hem de yurt dışı hastalara güvence oluşturacak, sağlık amaçlı seyahatleri kolaylaştıracak bir yapı kurduk; Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ)."

Sağlık Bakanı Koca, kurumsal yapılanması devam eden şirketin, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunacağını belirterek, "Kısacası sağlık sektörümüzün tanıtımı devlet eliyle gerçekleştirilecek. Devletin kefaleti ve garantisi altında sağlık turizmi beklenen düzeye gelecek." değerlendirmesinde bulundu.