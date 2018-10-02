Sağlık tesislerinin yöneticilerine verimlilik eğitimi

KONYA (AA) - Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce, Aksaray, Antalya, Karaman ve Konya İl Sağlık Müdürlükleri ile sağlık tesislerinin yöneticilerine yönelik verimlilik eğitimi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen "2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı"nda, toplantının hem sağlık çalışanları, hem de hastalar açısından hayırlı olmasını diledi.

Bölgedeki dört ilin ihtiyaçlarına yönelik önemli konuları ele alacaklarını belirten Alper, "Verimlilik kavramı aslında bizim daha iyi kavram bulana kadar kullanmayı tercih ettiğimiz bir kavram. Verimlilik daha çok sanayi üretimleri için kullanılmakta ama biz burada hiçbir zaman 'daha çok hasta bakın, daha çok ameliyat yapın' gibi bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Böyle bir talebimiz olmayacak. Biz verimliliği 'daha iyi, daha pratik, daha ekonomik, daha katılımcı, daha iyi sonuçlu' anlamıyla kullanmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Alper, dört ilin acil servis, poliklinik, yoğun bakım, laboratuvar, randevu süreleri, hasta hakları, çalışan hakları, stok, tedarik, lojistik, insan gücü planlama, ek ödeme, tanıtım, iletişim ve web faaliyetleri başta olmak üzere tüm konuların ele alınacağı yoğun bir toplantı olacağını bildirdi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da Konya'daki hastanelerde verimliliği daha üst noktalara çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle Aksaray, Antalya, Karaman ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de katıldığı toplantı kapsamında verimlilik eğitimleri başladı.

Üç ayrı salonda gerçekleştirilen eğitimlerde stok analizleri, tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, insan gücü planlama, sağlık bakım hizmetleri, internet temelli tanıtım araçları kullanımı, acil sağlık hizmetleri analizleri, MHRS analizleri ve tetkik, randevu gibi konularda sunumlar yapıldı.