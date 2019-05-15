Sağlık-Sen'in

KAYSERİ (AA) - Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, şube yönetimine kayyum atanmasına ilişkin yerel mahkemenin verdiği karara yaptıkları itirazın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kabul edildiğini bildirdi.

Keser, düzenlediği basın toplantısında, sendikanın 27 Temmuz 2018'de 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiklerini ve seçim sürecinin ardından herhangi bir somut veriye dayanmadan seçim sürecine itiraz edildiğini, yerel mahkemeden delege seçimlerinin yenilenmesi ve şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyum atanması kararı çıktığını anımsattı.

Kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurduklarını, itirazın kabul edildiğini açıklayan Keser, şunları kaydetti:

"Yerel mahkemenin kararı reddedilerek kaldırılmış, adalet tecelli etmiştir. Haklılığımız ortaya çıkmıştır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesince delege seçimlerinin ilanının usulüne uygun yapılmadığı iddiasının soyut iddia niteliğinde görüldüğü bildirilmiş ve yapılan ilanın yeterli olduğu, delege seçimlerinin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, 6356 sayılı yasanın 12. maddesi ile şube yönetim kurulunun işten hangi şartlarda el çektirileceği ve mahkemece kayyum tayin edileceğinin düzenlendiğini, somut olayda aykırılık gerçekleşmemiş olup mahkemece şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyum tayin edilmesi kararının da isabetli olmadığı bildirilmiştir. İlk günden beri söylediğimiz bir şey var, bizler Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirmek adına her ortamda, her fırsatta sağlık çalışanları demeye, onların haklı taleplerinin savunucusu olmaya devam ediyoruz. Üyelerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek, hesap verebilir, şeffaf, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Keser, bu süreçte desteğini esirgemeyen sendika yönetimine teşekkür etti.