Sağlık-Sen'den 62 Filistinli için 62 fidan

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu üyeleri, Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerince şehit edilen 62 Filistinli için 62 fidan dikti.

Kadınlar Komisyonu Başkanı Burcu Gülcan, Atatürk Orman Çiftliği'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına yaptığı konuşmada, terörist devlet İsrail ve küresel koruyucusu ABD'nin, Kudüs'te yaktığı terör ateşinin hızla büyüdüğünü, bölgeyi tehdit ettiğini belirtti.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, İsrail'in işgal ve sömürüsüne destek anlamına geldiğini ve kabul edilebilir olmadığını söyleyen Gülcan, üç semavi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs'ün, emperyalizm ve siyonizm ittifakıyla Yahudilerce işgalini asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Gülcan, kendi öz topraklarını savunmak isteyen Filistinlilere karşı ölüm kusan İsrail terör devletinin saldırılarını nefretle lanetlediklerini ve kınadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet büyükleri ve siyasi parti temsilcilerinin İsrail ve ABD terörüne karşı gösterdikleri sert tepkinin önemine işaret eden Gülcan, "Hükümetimizin, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için başlattığı diplomatik girişimleri destekliyoruz. Ülkesine kovduğumuz sözde elçilerini bu topraklarda bir daha görmek istemiyoruz. Devletimizin tepkilerinin devam ederek sürmesi en büyük temennimizdir." şeklinde konuştu.

İsraillilerin şehit ettiği 62 Filistinli için 62 fidan dikerek Türkiye kamuoyunun dikkatini güçlü tutmak istediklerini belirten Gülcan, "Kahrolsun İsrail, yaşasın özgür Filistin diyoruz. Katil devlet, terörist devlet İsrail'in aşağılık saldırılarını lanetliyor, Filistinli şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.