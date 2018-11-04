Sağlık-Sen Kırşehir Şubesinde yeni dönem

KIRŞEHİR (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırşehir Şubesinde, Cuma Köysüren başkanlığa seçildi.

Sağlık-Sen) Kırşehir Şubesi Genel Kurulu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda toplandı.

Genel kurulda, mevcut başkan Yasin Yücesan ile Cuma Köysüren başkanlığındaki listelerle seçime gidildi.

Seçimde 112 delegeden 111'i oy kullandı. Sayım sonucuna göre, 56 delegenin desteğini alarak rakibini 3 oyla geride bırakan Köysüren, Sağlık-Sen Kırşehir Şubesinin yeni başkanı oldu.

Genel kurulda kulanılan oylardan 2'si de geçersiz sayıldı.

Cuma Köysüren, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren tüm sendika üyelerine teşekkür ederek, sonuçların sağlık camiasına hayırlar getirmesini diledi.