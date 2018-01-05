Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi'nde istifalar

KIRŞEHİR (AA) - Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi yönetim kurulu üyelerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada hapis cezası alan şube başkanının görevine devam etmek istemesi üzerine topluca istifa ettiği bildirildi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkan Yardımcısı Yasin Yücesan, hastanedeki sendika odasında yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğündeki görevinden açığa alınan şube başkanı Necati Yılmaz'ın FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildiğini belirtti.

Ceza almasına rağmen genel merkezin Yılmaz'ı hala şube başkanı olarak görmesinden rahatsızlık duyduklarını aktaran Yılmaz'ın görevine devam etmek istediği yönünde duyum aldıklarını ifade etti. Yücesan, "Buna tepki olarak yönetim kurulu topluca istifa etti. Başkan Vekili Ahmet Dalgalı başkanlığında olağanüstü toplanarak başkan vekili dahil tüm arkadaşlarımız yönetim kurulu üyeliği görevlerimizden istifa ettik." dedi.

FETÖ'den ceza alan birinin başkanlığında asla görev almayacaklarını vurgulayan Yücesan, "Hapis cezası almış bir başkanı, yönetim kurulu üyelerine ve sendika üyelerine dayatmak hepimize yapılmış büyük bir ayıptır. Kırşehir'in siyasetçilerini, Kırşehir Sağlık-Sen ve Kırşehir sağlık camiasına sahip çıkmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Yücesan, yönetim kurulunun yanı sıra iş yeri temsilcileri ve ilçe yöneticilerinden de istifalar olduğunu kaydetti.