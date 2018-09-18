Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi delege seçimleri iptal edildi

KIRŞEHİR (AA) - Sağlık-Sen Kırşehir Şubesindeki delege seçimleri usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edildi.

Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, 5. Olağan Kongre öncesinde delege seçimlerini yönetmesi için Genel Merkez'in başkan olarak kendisini görevlendirdiğini söyledi.

Seçimler sırasında güvenlik sorunu ve bazı usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini belirten Yücesan, bu nedenle delege seçimlerini ekim ayına ertelediklerini ifade etti.

Delege seçimlerinin sendikanın temsilciliği bulunan kurumlarda yapıldığını ifade eden Yücesan, "Kırşehir'de demokratik ortamda seçimlerin yapılmasını istiyoruz. Yönetim Kurulu kararı ile seçimlerin bir ay sonra yapılması kararlaştırılmıştır. Makamlar kullanılarak üyeler baskı altına alınmamalıdır. Herkesin hür iradesini kullanması adına seçimlerin uzatılması kararını aldık." dedi.

Kongre için adaylıklarını açıklayan Yasin Yavuz ve Cuma Köysüren de ortak açıklama yaptı. Yavuz, "Mevcut binada sendika başkanı toplantı salonunda ve odasında sandık kurularak seçim güvenliği ihlal edilmiştir. Sandıklar, mühürsüz ve ağzı açık şekilde tutulmuştur. Oy kullanmaya gelen üyeler baskı altına alınmıştır. Başkan adaylarının bina dışına çıkmamasını bahane eden mevcut başkan seçimleri iptal kararı almıştır." iddiasında bulundu.



