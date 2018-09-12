Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, diğer sendikaların hayal edemediklerini kazanıma dönüştürdüklerini belirtti.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katılan Memiş, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları üzerindeki vesayetin sona ermesi ve vesayetçi zihniyetin bu anlayıştan sıyrılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin ileri demokrasi yolunda önemli adımlar attığını ve bu yönde reformlar gerçekleştirdiğini belirten Memiş, "Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak her türlü vesayete karşı çıktık. Darbelere ve darbecilere 'dur' dedik. Bugün de askeri vesayetin en kanlı darbelerinden 12 Eylül’ün yıl dönümü. Bu vesile ile darbecileri bir kez daha lanetliyor ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, şöyle devam etti:

"Diğer sendikaların hayal edemediklerini kazanıma dönüştürdük. Lisans tamamlama Sağlık-Sen’in başarısıdır. Allah'a hamdolsun, yıpranma payı da hayata geçti. On binlerce sağlık çalışanımız bu kazanımla lisans mezunu oldu. 2014 öncesi mezun olanların da bu haktan faydalanması için çalışmalarımız sürüyor. Biz yıpranma payını talep ederken, bunu ağzına alamayanlar, sözünü aldığımız zaman da bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyordu.

Taleplerimizi tam olarak karşılamayan yıpranma payındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Çalışılmayan gün sorunun çözülmesi, geriye dönük olarak hesaplanması, bütün sağlık çalışanlarını kapsaması için gerekli girişimlerde bulunduk ve taleplerimizin takipçisiyiz."

Tek listeyle gidilen seçimde Hasan Hüseyin Köksal başkanlığındaki yönetim kurulunda Nebi Kascı, Ömer Gezer, Galip Özsarı, Hüseyin Demir, Züleyha Eryiğit ve Hasan Gökçe yer aldı.