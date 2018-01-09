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Sağlık İl Müdürlüğü’nde taşeron işçilerin kadroya geçişi başladı

Nevşehir de, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerin de, taşeron işçilerin kadroya geçişleri ile ilgili süreç resmen başladı.Binlerce taşeron işçinin yıllardır beklediği kadro umudu, hükümetin yayınladığı 696 Sayılı KHK ile...

09 Ocak 2018 Salı 11:40
Sağlık İl Müdürlüğü’nde taşeron işçilerin kadroya geçişi başladı
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Nevşehir de, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerin de, taşeron işçilerin kadroya geçişleri ile ilgili süreç resmen başladı.

Binlerce taşeron işçinin yıllardır beklediği kadro umudu, hükümetin yayınladığı 696 Sayılı KHK ile somutlaştı. Yeni yılın ilk gününde de ’Taşeron Personelin Kadroya Geçiş Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu düzenleme ile Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesislerde çalışan taşeron işçilerin daimi kadroya geçişi için yasal süreç de resmen işlemeye başladı.

Nevşehir Devlet Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanı Mustafa Güçlü, İŞKUR Şube Müdürü Şinasi İnanıcı tarafından kadro alacak işçilere süreçle ilgili bilgiler verildi, işçilerin soruları cevaplandırıldı.
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