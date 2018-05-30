Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Materyal Sergisi açtı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri 'Materyaller Sergisi' açtı.

CÜ Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen programa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Duran Ataş, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Serdal Berkil, açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencilerimizin yapmış oldukları materyallerden oluşan sergimizi açmış bulunmaktayız. Bu sergideki amacımız öğrencilerimizin yapmış olduğu eğitici oyuncaklarla çocuklarımızın el, göz koordinasyonu ile kas gelişimlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine destek sağlamaktır. Yapılan oyuncaklar aracılığıyla çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine benlik algılarının gelişmesine destek sağlamayı amaçlamaktayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.