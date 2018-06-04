Sağlık hizmetine hayırsever desteği

NİĞDE (AA) - Niğde'de hayırsever yaptırılacak binanın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Hayırsever Ahmet Artıran tarafından Şehitler Mahallesi'nde tahsis edilen 446 metrekarelik arsada iki katlı Aile Sağlığı Merkezi inşa edilerek Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve merkeze babası Emin Yaşar Artıran'ın adının verilmesine ilişkin protokol için valilikte imza töreni düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırsever Ahmet Artıran'ın babası Emin Yaşar Artıran adını taşıyacak olan Aile Sağlığı Merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Artıran'ı örnek davranışından dolayı tebrik eden Şimşek, "Şehitler Mahallesinde bir sağlık merkezine ihtiyaç vardı. Hayırsever vatandaşlarımızın bu tür hizmetlerde yanımızda olması bizlerin çalışma azmini, heyecanını arttırıyor. Bu davranışlarından dolayı Hayırsever Ahmet Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Hayırsever Ahmet Artıran da Aile Sağlığı Merkezi binasını 12 ayda bitirmeyi planlandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu'nun da katıldığı törende, merkezin yapımı, devri ve isimlendirilmesine ilişkin protokol taraflarca imza altına alındı.