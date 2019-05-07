SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından "Sağlık Eğitiminde Simülasyonun Yeri ve Örnek Model Uygulamalar" konulu eğitim toplantısı yapıldı.

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eylem Topbaş'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantı, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Topbaş, yaptığı sunumda, hemşirelik eğitiminde psikomotor becerilerin öğrenildiğini, beceri laboratuvarlarının bulunduğunu ve öğrencilerin bu laboratuvarlarda öğrendikleri mesleksel becerileri klinik ortama yansıtmalarının çeşitli zorlukları içerdiğini söyledi.

Simülasyon eğitiminin önemine değinen Topbaş, "Sağlık eğitiminde simülasyonun kullanıldığı öğrenme modellerinde, çeşitli senaryolar hazırlanarak öğrencilere karşılaşabilecekleri klinik durumlar, yüksek gerçekli maketler üzerinde sanki gerçek bir hastaya uygulama yapıyor gibi bilgi ve becerilerini kullanma fırsatı sunuyor. Simülasyonun çözümleme aşamasında öğrenci doğru ve yanlışlarını tekrar görme ve değerlendirme imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim toplantısına, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, bölüm başkanları, akademisyenler ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler katıldı.

